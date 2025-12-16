Emergenza meteo arriva il piano neve | in campo quasi 3mila operatori e oltre 2mila mezzi

In vista delle imminenti condizioni meteorologiche avverse, Anas e le Forze dell’Ordine preparano il piano neve per la stagione invernale. Quasi 3.000 operatori e oltre 2.000 mezzi sono pronti a intervenire per garantire sicurezza e percorribilità sulle strade di tutta la rete stradale e autostradale.

Roma, 16 dicembre 2025 – Anas, società del Gruppo FS, come ogni anno in questo periodo sta per avviare il piano neve, insieme alle Forze dell’Ordine, per fronteggiare le emergenze meteo e garantire la sicurezza e la transitabilità di tutta la propria rete stradale e autostradale. Il piano prevede una serie di azioni necessarie per prevenire e affrontare le criticità stradali in condizioni metereologiche avverse. Piano Neve, cosa prevede. Per la stagione invernale 20252026 Anas ha individuato lungo la propria rete circa: • 8.000 km ad alta rischiosità neve • 7.600 km a media rischiosità • 11.900 km a bassa rischiosità. Cdn.ilfaroonline.it Allarme della Sirena!! #shorts #allarme #soundeffects #viral #sound #sirena #bomb METEO / La neve arriva in Granda: diramata allerta gialla, operativi in più zone i mezzi spargisale - Non si segnalano interventi di emergenza legati al maltempo, scuole regolarmente aperte ... targatocn.it

Addio al triangolo, arriva l’obbligo delle luci di emergenza in auto. E in Italia? - La Spagna dice addio al triangolo d’emergenza in favore di sistemi più efficaci e sicuri. money.it

Aggiornamento emergenza maltempo – Nuovi rinforzi da Monfalcone Prosegue l’impegno della Protezione Civile di Monfalcone nelle aree della nostra regione colpite dall’allerta meteo. I volontari hanno operato nel Comune di Vencò distribuendo sacchi - facebook.com facebook