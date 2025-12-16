Emanuele il regista coraggioso | Biglietti gratis agli hater venite e ne parliamo

Emanuele Aldrovandi, regista coraggioso, ha risposto ai commenti negativi con un gesto provocatorio, offrendo biglietti gratuiti agli hater per confrontarsi di persona. La sua proposta ha attirato l'attenzione, suscitando discussioni sulla cultura del confronto e sulla libertà di espressione nel mondo dello spettacolo.

© Ilrestodelcarlino.it - Emanuele, il regista coraggioso: "Biglietti gratis agli hater, venite e ne parliamo" Correggio (Reggio Emilia), 16 dicembre 2025 – "Grazie per l'entusiasmo – ironizza Emanuele Aldrovandi rispondendo ai leoni da tastiera che lo hanno aggredito sul profilo – se dopo aver commentato il titolo volete anche venire a vedere lo spettacolo sono felice di ospitarvi. Gratuitamente. Biglietto omaggio anche senza tessera Pd. " Lo spettacolo sui migranti. Scusate se non siamo morti in mare – che debutta stasera e domani al Teatro Asioli di Correggio, alle 20,30 – nelle scorse ore è stato al centro di una forte polemica sui social network, dopo la pubblicazione del progetto e della sua idea artistica.