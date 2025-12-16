Emanuele Filiberto commosso al miracolo di San Gennaro | Importante per la mia famiglia

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emanuele Filiberto di Savoia si è mostrato commosso durante il miracolo di San Gennaro, considerato di grande importanza per la sua famiglia. Tra i fedeli presenti per assistere a questo evento, il principe ha espresso emozione e partecipazione, sottolineando il valore simbolico del momento.

Immagine generica

Tra i fedeli che hanno assistito al miracolo laico di San Gennaro c'era anche Emanuele Filiberto di Savoia. Molto legato a Napoli e alle sue tradizioni, il principe è apparso visibilmente commosso nel momento in cui è stato annunciato lo scioglimento del sangue di San Gennaro. “Vengo tutti gli. Napolitoday.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La giornalista della Rai si emoziona in diretta

Video La giornalista della Rai si emoziona in diretta

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.