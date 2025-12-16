Emanuele Filiberto commosso al miracolo di San Gennaro | Importante per la mia famiglia

Emanuele Filiberto di Savoia si è mostrato commosso durante il miracolo di San Gennaro, considerato di grande importanza per la sua famiglia. Tra i fedeli presenti per assistere a questo evento, il principe ha espresso emozione e partecipazione, sottolineando il valore simbolico del momento.

Tra i fedeli che hanno assistito al miracolo laico di San Gennaro c'era anche Emanuele Filiberto di Savoia. Molto legato a Napoli e alle sue tradizioni, il principe è apparso visibilmente commosso nel momento in cui è stato annunciato lo scioglimento del sangue di San Gennaro. "Vengo tutti gli. Napolitoday.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La giornalista della Rai si emoziona in diretta Nella giornata di ieri, il Principe Emanuele Filiberto di Savoia ha consegnato la nuova maglia del Savoia a don Maurizio Patriciello e ha partecipato alla Santa Messa a Caivano. Un momento significativo, che va oltre il calcio e ribadisce un messaggio chiaro:

