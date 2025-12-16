elon musk il patrimonio sfonda il tetto dei 600 miliardi di dollari

Elon Musk ha superato i 600 miliardi di dollari di patrimonio netto, diventando il primo individuo a raggiungere questa cifra. La notizia, riportata da Forbes, evidenzia la crescita straordinaria della sua fortuna e il suo ruolo di protagonista nel panorama finanziario globale.

(Adnkronos) – Elon Musk è diventato il primo uomo a raggiungere un patrimonio netto stimato di oltre 600 miliardi di dollari, secondo i calcoli della rivista Forbes. A trainare l’aumento della ricchezza di Musk, la recente vendita di azioni di SpaceX da parte di dipendenti e investitori: poche ore prima, Forbes aveva stimato il patrimonio . Ildifforme.it

IL VERO PATRIMONIO di ELON MUSK!

