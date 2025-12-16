Elon Musk il patrimonio sfonda il tetto dei 600 miliardi di dollari
Elon Musk ha superato i 600 miliardi di dollari di patrimonio netto, diventando il primo individuo a raggiungere questa cifra. La notizia, riportata da Forbes, evidenzia la crescita straordinaria della sua fortuna e il suo ruolo di protagonista nel panorama finanziario globale.
(Adnkronos) – Elon Musk è diventato il primo uomo a raggiungere un patrimonio netto stimato di oltre 600 miliardi di dollari, secondo i calcoli della rivista Forbes. A trainare l’aumento della ricchezza di Musk, la recente vendita di azioni di SpaceX da parte di dipendenti e investitori: poche ore prima, Forbes aveva stimato il patrimonio . Ildifforme.it
Il patrimonio di Elon Musk supera i 600 miliardi di dollari - Elon Musk è diventato la prima persona nella storia a raggiungere un patrimonio netto di 600 miliardi di dollari, secondo le stime di Forbes pubblicate lunedì. it.investing.com
Usa: "Forbes", Elon Musk è la prima persona con patrimonio di oltre 600 miliardi di dollari - Elon Musk è diventato il primo uomo al mondo a raggiungere un patrimonio netto di 600 miliardi di dollari. agenzianova.com
