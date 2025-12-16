Elly Schlein umiliata all' assemblea Pd | chi non ha votato

Durante un'assemblea del Pd, Elly Schlein è stata messa in ombra da alcune assenze tra i presenti, con momenti di tensione e critiche interne. Mentre Schlein interveniva, nel frattempo Giorgia Meloni stava parlando ad Atreju, creando un contrasto evidente tra i due eventi pubblici. La situazione ha suscitato discussioni e riflessioni sulla coesione del partito e sulle dinamiche interne.

Quando Elly Schlein prende la parola, Giorgia Meloni sta parlando ad Atreju. Il botta e risposta non si può fare. Eppure la segretaria del Pd ha già deciso che si rivolgerà a lei, alla premier. Nella lunghissima relazione che Schlein legge (più di un’ora), la segretaria del Pd cita la premier 8 volte. Mentre non cita mai Giuseppe Conte, che il giorno prima aveva regalato al Pd l’ennesimo schiaffo («Noi non siamo alleati di nessuno», aveva detto ad Atreju). Per quanto riguarda le vicende interne del Pd, Schlein esce numericamente rafforzata: la minoranza interna certifica il divorzio e, per metà, decidere di traslocare sotto la tenda della segretaria. Liberoquotidiano.it

