La vicenda giudiziaria che riguarda John Elkann e l’eredità Agnelli si approfondisce con l’imputazione coatta e la possibilità di ricorso in Cassazione, segnando un nuovo possibile sviluppo nel procedimento legale. La questione, ancora aperta, evidenzia le tensioni e le implicazioni legate alla gestione del patrimonio familiare e alle dispute legali in corso.

© Thesocialpost.it - Elkann verso il processo per l'eredità Agnelli: imputazione coatta e ricorso in Cassazione

La vicenda giudiziaria che coinvolge John Elkann è tutt’altro che chiusa e potrebbe conoscere un nuovo capitolo davanti alla Cassazione. I suoi legali hanno infatti annunciato l’intenzione di presentare ricorso alla Suprema Corte contro la decisione del giudice Borretta, definita senza mezzi termini “ sorprendente ” e “ abnorme e difficile da comprendere ”. Una scelta che ha spiazzato le parti e che rischia di rimettere in discussione l’intero impianto del procedimento. Per comprendere l’origine della vicenda è necessario tornare indietro di alcuni mesi, quando tutto ebbe inizio con un esposto presentato da Margherita Agnelli, madre di John. Thesocialpost.it

