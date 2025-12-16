elkann lupi e lapo

Recentemente, John Elkann si trova al centro di un'inchiesta giudiziaria legata all'eredità Agnelli. Mentre si preparava a partire per gli Stati Uniti, un provvedimento ha portato alla sua imputazione coatta per presunte irregolarità fiscali e truffa legate alla residenza di famiglia. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di scrutinio legale sui membri della famiglia Agnelli.

Ultimamente John Elkann ha più guai che aiuti di Stato. Ieri, mentre stava preparando le valigie per gli Stati Uniti, il giudice per le indagini preliminari ha disposto per lui l'imputazione coatta per il caso dell'eredità Agnelli: è accusato di «dichiarazione infedele e truffa ai danni dello Stato» sul caso della residenza di nonna Marella, un'altra di famiglia che se ne andò dall'Italia. Come ha detto una persona che conosce bene la dinastia, «alla fine lasceranno a Torino solo due croste di Canaletto». Comunque. Ieri a regolare i conti con John Elkann che l'altro giorno ha spergiurato di non voler vendere la Juventus, ripetendo la stessa cosa che diceva di Repubblica due mesi fa è arrivato anche Carlo Verdelli, l'ultimo direttore del giornale ai tempi del gruppo L'Espresso: «La nuova gestione Elkann mi licenziò in un giorno. Ilgiornale.it

