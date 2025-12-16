Le elezioni alla Croce Verde si sono concluse con un risultato chiaro: un plebiscito per Gabriele Dalle Luche, che si appresta a iniziare il suo secondo mandato come presidente. La conferma della fiducia da parte dei membri testimonia il sostegno al suo operato e alla continuità della leadership della organizzazione.

© Lanazione.it - Elezioni alla Croce Verde. Plebiscito per Dalle Luche

Plebiscito doveva essere, plebiscito è stato. L’avvocato Gabriele Dalle Luche (nella foto) è vicino al suo secondo mandato consecutivo come presidente della Croce Verde. Le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo per il quadriennio 2026-2029 hanno visto infatti Dalle Luche svettare con 259 preferenze, non male se si pensa che i votanti sono stati 285 (con tre schede nulle). L’altro dato saliente è l’ingresso di sei nuovi nominativi, di cui quattro nel direttivo, composto da nove persone: oltre a Dalle Luche ne fanno parte il vicepresidente uscente Raffaele Berardi (185), Gabriele Da Prato (134), Michele Verona (118), Massimo Cagnoni (107) e le quattro new entry Federico Cagetti (98), Michele Morabito (80), Serena Alessandrini (78) e Nadia Pesetti (77). Lanazione.it

Il sindaco di Salerno De Luca: Risposte concrete dal prossimo Governo sul lavoro

Elezioni per la Croce Verde, il 6 aprile si eleggeranno i componenti del nuovo consiglio di amministrazione - Si voterà domenica 6 aprile, dalle 8 alle 19, nelle sezioni di Chiavari, Lavagna, Borzonasca, Carasco e Ne. ilsecoloxix.it

Elezioni alla Croce Verde. I soci chiamati alle urne. Ecco chi sono i candidati - L’appuntamento è per domenica 9 febbraio, quando verranno decise le cariche sociali che guideranno il sodalizio ... lanazione.it

Croce Verde di Bardineto: dimissioni del Consiglio direttivo, nuove elezioni a gennaio x.com

Il 23 e 24 novembre, alle elezioni Regionali Veneto: metti una croce su logo di FRATELLI D’ITALIA di fianco al simbolo scrivi DELLA PIETRA DellaPietra #Spresiano #Treviso #Veneto #Regionali2025 #Zerociacoe #ElezioniRegionaliVeneto #FratelliDIta - facebook.com facebook