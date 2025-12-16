Elenchi regionali per il ruolo UIL Scuola contesta esclusione concorsi straordinari e vincolo di una regione per tutte le classi di concorso

La UIL Scuola ha espresso contestazioni riguardo agli elenchi regionali per il ruolo, evidenziando l'esclusione dei concorsi straordinari e il vincolo di una regione per tutte le classi di concorso. Dopo l'informativa al Ministero sulla bozza del decreto, si attende la pubblicazione ufficiale, prevista entro il 31 dicembre, in conformità con il DL 45/2025.

Conclusa l'informativa al Ministero sulla BOZZA del decreto relativo alla costituzione degli elenchi regionali per il ruolo previsti dal DL 452025 con un decreto che il Ministero dell'Istruzione e del Merito dovrebbe pubblicare entro il 31 dicembre.

Elenchi regionali per il ruolo docenti sono riservati a chi ha superato un concorso dal 2020. Pillole di Question Time - Nel question time dell’11 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto ... orizzontescuola.it

: La specializzazione sul sostegno, da sola, non sarà sufficiente per accedere ai futuri elenchi regionali per il reclutamento dei docenti di sostegno. Secondo le nuove indicazioni, infatti, sarà - facebook.com facebook

Nel question time dell’11 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di ANIEF, è stato chiarito un punto rilevante relativo all’accesso agli elenchi regionali degli idonei. L’int… x.com

