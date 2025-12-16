Elenchi regionali bozza ordinanza | ecco criteri e modalità Informativa al Ministero SPECIALE con Cozzetto Anief LIVE alle 16 | 45

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha convocato una riunione informativa sindacale per discutere la bozza di ordinanza riguardante gli elenchi regionali e le modalità di costituzione, finalizzati alle immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico. Durante l'incontro, saranno illustrati i criteri e le procedure coinvolte, con un approfondimento speciale con Cozzetto di Anief in diretta alle 16:45.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha convocato una riunione di informativa sindacale dedicata alla costituzione degli elenchi regionali finalizzati alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 20262027.

