Elena Bulfone è il Personaggio dell'anno 2025 del Friuli | premiata a Udine

Elena Bulfone, presidente della Fondazione Progetto Autismo Fvg, è stata eletta

È Elena Bulfone, presidente della Fondazione Progetto Autismo Fvg, il Personaggio dellanno 2025 del Friuli. Il premio è stato consegnato ieri, lunedì 15 dicembre, nel corso della cerimonia ospitata a Udine, nella sede di Civibank, alla presenza di istituzioni, giurati e sostenitori. Udinetoday.it

Elena Bulfone &#232; il "Personaggio dell’anno 2025" del Friuli: premiata a Udine - La presidente di Progetto Autismo Fvg conquista il riconoscimento grazie a un sondaggio online. udinetoday.it

