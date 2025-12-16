Elena Bulfone è il Personaggio dell’anno 2025 del Friuli | premiata a Udine

Elena Bulfone, presidente della Fondazione Progetto Autismo Fvg, è stata eletta

È Elena Bulfone, presidente della Fondazione Progetto Autismo Fvg, il Personaggio dell’anno 2025 del Friuli. Il premio è stato consegnato ieri, lunedì 15 dicembre, nel corso della cerimonia ospitata a Udine, nella sede di Civibank, alla presenza di istituzioni, giurati e sostenitori. Udinetoday.it

Sìiiiiii è lei, Elena Bulfone il personaggio dell'anno in Friuli Venezia Giulia. E chi se lo merita più di Elena questo titolo che Friuli Oggi le ha riconosciuto ufficialmente, ma chi conosce Elena sa che questo titolo, in realtà, è solo una piccola sintesi di quello che le