Electrolux di Forlì annuncia un piano di assunzioni a tempo determinato, in risposta al prolungato picco produttivo. La notizia, comunicata dalla Uil, evidenzia un incremento delle opportunità occupazionali nello stabilimento, confermando un momento positivo per il settore e la crescita dell’azienda nella regione.

Arrivano buone notizie sul fronte occupazionale dallo stabilimento Electrolux di Forlì. La Uil rende noto che l’azienda ha annunciato un importante piano di assunzioni a tempo determinato per far fronte al protrarsi del picco produttivo. Complessivamente saranno oltre 120 i lavoratori coinvolti. Forlitoday.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

PRIMO MAGGIO ALL'ELECTROLUX, UN SEGNALE FORTE

Video PRIMO MAGGIO ALL'ELECTROLUX, UN SEGNALE FORTE Video PRIMO MAGGIO ALL'ELECTROLUX, UN SEGNALE FORTE

Electrolux, arrivano buone notizie: "Continua il picco produttivo a Forlì, previste altre assunzioni" - Commenta la Uil: "Lo stabilimento Electrolux di Forlì presenta una leggera controtendenza, per quanto legata a un picco produttivo che non pare avere ancora il carattere della strutturalità" ... forlitoday.it

Buongiorno, ho bisogno di un chiarimento in merito alle temperature di cottura della pizza nel forno classico di Casa. Mi sto orientando ad acquistare il forno Electrolux della serie 800, top di gamma con classe A++ e vapore 100% che però a differenza dei forn - facebook.com facebook