Electrolux arrivano buone notizie | Continua il picco produttivo a Forlì previste altre assunzioni

Electrolux di Forlì annuncia un piano di assunzioni a tempo determinato, in risposta al prolungato picco produttivo. La notizia, comunicata dalla Uil, evidenzia un incremento delle opportunità occupazionali nello stabilimento, confermando un momento positivo per il settore e la crescita dell’azienda nella regione.

Arrivano buone notizie sul fronte occupazionale dallo stabilimento Electrolux di Forlì. La Uil rende noto che l’azienda ha annunciato un importante piano di assunzioni a tempo determinato per far fronte al protrarsi del picco produttivo. Complessivamente saranno oltre 120 i lavoratori coinvolti. Forlitoday.it

PRIMO MAGGIO ALL'ELECTROLUX, UN SEGNALE FORTE

Electrolux, arrivano buone notizie: "Continua il picco produttivo a Forlì, previste altre assunzioni" - Commenta la Uil: "Lo stabilimento Electrolux di Forlì presenta una leggera controtendenza, per quanto legata a un picco produttivo che non pare avere ancora il carattere della strutturalità" ... forlitoday.it

