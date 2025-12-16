© Ilfoglio.it - Edoardo prova a nascondere la sua relazione con Clara in Un posto al sole

Damiano scopre Edoardo con quella donna, e si insospettisce. Ma l’amico nega tutto, come fa il poliziotto con Rosa. Per nulla pentito Edoardo esce con Clara provando a nascondere tutto, ma viene beccato dalla nuova amante. Perché ovviamente a Napoli frequentano tutti lo stesso bar e le stesse vie. Nel frattempo a Roberto arriva la notifica di scarcerazione e, finalmente libero, qual è il primo posto dove vuole andare? Ai cantieri a lavoro! Dove incontra Filippo che ha già preso posto come fiduciario di Chiara Petrona. Al palazzo continua l’epopea per sostituire Raffaele. Rosa alla fine ha deciso di rinunciare al posto in portineria, e il sostituto non si trova. Ilfoglio.it

