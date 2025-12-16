Editoria | Fontana ' spero Gedi rimanga in mani italiane'

Il tema dell'editoria e della proprietà dei gruppi giornalistici italiani torna al centro dell'attenzione con le dichiarazioni di Fontana, che esprime la speranza che Gedi rimanga sotto controllo italiano. Un'attenzione particolare alla tutela delle radici nazionali di un settore cruciale per l'informazione e la cultura del paese.

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Chiaramente viviamo in un mondo dove anche varie proprietà di varie cose vanno a volte all'estero, ma io veramente spero" che il gruppo Gedi "possa rimanere comunque in mani italiane, perché è un gruppo molto importante, con giornali che hanno delle tradizioni e una storia veramente molto importanti". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando l'Associazione stampa parlamentare per gli auguri di fine anno. Iltempo.it

