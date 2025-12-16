Editoria | Fontana ' spero Gedi rimanga in mani italiane'
Il tema dell'editoria e della proprietà dei gruppi giornalistici italiani torna al centro dell'attenzione con le dichiarazioni di Fontana, che esprime la speranza che Gedi rimanga sotto controllo italiano. Un'attenzione particolare alla tutela delle radici nazionali di un settore cruciale per l'informazione e la cultura del paese.
Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Chiaramente viviamo in un mondo dove anche varie proprietà di varie cose vanno a volte all'estero, ma io veramente spero" che il gruppo Gedi "possa rimanere comunque in mani italiane, perché è un gruppo molto importante, con giornali che hanno delle tradizioni e una storia veramente molto importanti". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando l'Associazione stampa parlamentare per gli auguri di fine anno. Iltempo.it
Editoria: Fontana, 'spero Gedi rimanga in mani italiane' - "Chiaramente viviamo in un mondo dove anche varie proprietà di varie cose vanno a volte all'estero, ma io veramente spero" che il gruppo Gedi "possa rimanere comunque in ma ... lanuovasardegna.it
Lorenzo Fontana: "La vendita di Gedi? Spero che possa rimanere in mano italiana" - Io come auspicio spero sempre che i quotidiani italiani, soprattutto di tradizione importante, possano rimanere italiani. huffingtonpost.it
Appuntamento martedì 16 dicembre alle 17, sul profilo YouTube degli Editori Laterza, con una discussione online a partire dai dati dell’ultimo rapporto dell’Associazione Italiana Editori. Proveremo a capire insieme dove stanno andando l’editoria e i lettori, ana - facebook.com facebook
L’ineffabile Paolo Mieli sparge calde lacrime sul suo editoriale nel @Corriere Non si rassegna alla sorte di Zelensky ma soprattutto al fatto che in tanti non siano capaci di piangere insieme a lui per le sorti del presidente ucraino E lancia l’accusa di “doppio sta x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.