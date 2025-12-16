Ecco perché non ci sono mai stato Roberto Bolle vuota finalmente il sacco su Amici

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Bolle svela il motivo per cui non ha mai partecipato come concorrente o ospite fisso a “Amici” di Maria De Filippi. Dopo oltre venticinque anni di successi e collaborazioni nel mondo della danza, l’étoile internazionale apre il suo cuore e condivide dettagli inediti sulla sua relazione con il celebre talent show.

– In oltre venticinque anni di Amici di Maria De Filippi, sul palco del talent sono passati alcuni dei nomi più prestigiosi della danza italiana e internazionale. Da Carla Fracci a Eleonora Abbagnato, passando per Gheorghe Iancu, il programma ha spesso accolto figure simbolo del balletto, contribuendo a rendere la danza un linguaggio familiare anche al grande pubblico televisivo. Eppure, c’è un’assenza che continua a far discutere: Roberto Bolle. Un nome che, da solo, rappresenta un unicum nella storia della danza mondiale. Tvzap.it

