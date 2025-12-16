La frangia riccia sta conquistando sempre più appassionate di hairstyle, sfidando i pregiudizi sui capelli mossi. Se pensi che questa acconciatura sia riservata solo ai capelli lisci, è il momento di cambiare idea. Scopri perché la frangia riccia può valorizzare ogni stile e dare un tocco di originalità al tuo look.

© Amica.it - Ecco perché dovresti provare la frangia riccia

Se fai parte del team che crede che la frangia stia bene solo a chi ha i capelli lisci, è arrivato il momento di ricredersi. La frangia riccia può cambiare il look, dandogli la svolta definitiva. Serve solo avere coraggio e andare dal parrucchiere. Anche perché l’unica vera discriminante quando si parla di capelli ricci con la frangia, non è la texture del capello. La frangia infatti, diventa difficile (ma non impossibile) da gestire nel momento in cui si ha una rosa tra i capelli. In questo caso, se non si hanno pazienza o dimestichezza con phon e spazzole, è meglio accantonare l’idea. Oppure puntare su una frangia posticcia che cambia il look a sforzo zero. Amica.it

