Ecco perché Atreju spopola anche sui social

Atreju, la tradizionale kermesse politica di Fratelli d’Italia, conquista anche il mondo digitale. I dati di Liberi.network rivelano come l’evento abbia riscosso un grande successo sui social, diventando virale e coinvolgendo un vasto pubblico online. Un fenomeno che testimonia l’importanza crescente del social media nell’amplificare l’impatto degli eventi politici.

Atreju è stata un successo anche sul web. Secondo i dati di Liberi.network, l’edizione appena conclusasi della kermesse politica di Fratelli d’Italia mostra come e quanto questo evento sia diventato capace di diventare virale anche sui social. Youtube è la piattaforma digitale che ha registrato la crescita maggiore di follower in termini percentuali (+20%), seguita da Instagram (+17%), Facebook (+12) e Tiktok (+9,7%). In totale, i follower sono cresciuti complessivamente di 12,1mila, mentre le interazioni sono state 221mila in totale. “Il picco in termini di aumento dei follower é avvenuto negli ultimi giorni di Atreju, tra venerdì e domenica. Ilgiornale.it

