Ecco perché Atreju spopola anche sui social
Atreju, la tradizionale kermesse politica di Fratelli d’Italia, conquista anche il mondo digitale. I dati di Liberi.network rivelano come l’evento abbia riscosso un grande successo sui social, diventando virale e coinvolgendo un vasto pubblico online. Un fenomeno che testimonia l’importanza crescente del social media nell’amplificare l’impatto degli eventi politici.
Atreju è stata un successo anche sul web. Secondo i dati di Liberi.network, l’edizione appena conclusasi della kermesse politica di Fratelli d’Italia mostra come e quanto questo evento sia diventato capace di diventare virale anche sui social. Youtube è la piattaforma digitale che ha registrato la crescita maggiore di follower in termini percentuali (+20%), seguita da Instagram (+17%), Facebook (+12) e Tiktok (+9,7%). In totale, i follower sono cresciuti complessivamente di 12,1mila, mentre le interazioni sono state 221mila in totale. “Il picco in termini di aumento dei follower é avvenuto negli ultimi giorni di Atreju, tra venerdì e domenica. Ilgiornale.it
Ecco perché Atreju spopola anche sui social - I followers dei profili social dell'evento, sono cresciuti complessivamente di 12,1mila, mentre le interazioni sono state ben 221mila in totale ... ilgiornale.it
Salvini ad Atreju: “Allontanare dei bambini da una famiglia perché vive nel bosco non è giustizia” Dal palco di Atreju, Matteo Salvini interviene su una vicenda che lascia più di un interrogativo sul ruolo della magistratura e sul concetto stesso di tutela dei minor - facebook.com facebook
M la frottola, durante il suo comizietto ad “Atreju”, ha detto che quelli di sinistra (…chi) avrebbero “rosicato” perché la cucina italiana è diventata patrimonio Unesco. “È una settimana che mangiano dal kebabbaro”, ha detto. Mi chiedo perché i tanti colleghi ch x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.