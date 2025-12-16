Ecco la ricetta segreta del Santuario di Padre Pio per curare le articolazioni Ma i frati smentiscono e minacciano azioni legali | È una truffa

Un articolo pubblica una presunta ricetta segreta del Santuario di Padre Pio per curare le articolazioni in 30 giorni, suscitando reazioni di smentita e minacce legali da parte dei frati, che definiscono tutto come una truffa. La vicenda riaccende il dibattito sulla divulgazione di metodi terapeutici associati a luoghi di culto e figure religiose.

«I frati del Santuario di Padre Pio a San Giovanni Rotondo curano le articolazioni in 30 giorni. La loro ricetta segreta è stata finalmente rivelata». È quanto si legge in una truffa online che sta sfruttando il nome del santuario, situato nel Foggiano, per estorcere denaro. A renderlo noto sono gli stessi frati cappuccini, che da qualche giorno segnalano la presenza di messaggi Whatsapp fuorvianti in cui si invita a comprare prodotti terapeutici. La nota dei frati. In una nota, i frati smentiscono «l’affermazione di essere in grado di curare le articolazioni in 30 giorni» e dichiarano la loro «completa estraneità alla diffusione del messaggio e alla commercializzazione del prodotto terapeutico, di cui non sono in grado di garantire né l’efficacia né l’assenza di effetti tossici o comunque dannosi per l’organismo». Open.online

