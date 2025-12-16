Ecco la cifra che l’Inter può spendere a gennaio | sciolti i dubbi

L’Inter ha finalmente una cifra definita per il mercato di gennaio, dopo aver chiarito i limiti di spesa. Nel frattempo, cresce l’attesa per la decisione sui controlli alla caviglia di Denzel Dumfries, con l’esito degli accertamenti e la possibile operazione che potrebbero influenzare i piani della società nerazzurra.

La cifra che l’Inter può spendere a gennaio. Cresce l’attesa in casa Inter per conoscere l’esito definitivo sugli accertamenti alla caviglia di Denzel Dumfries: oggi è attesa la decisione finale sull’eventuale intervento chirurgico per l’esterno olandese. Una scelta cruciale, perché in caso di operazione i tempi di recupero si allungherebbero sensibilmente, costringendo il club a intervenire sul mercato. La dirigenza nerazzurra, infatti, non vuole farsi cogliere impreparata. Se Dumfries dovesse finire sotto i ferri, sarà necessario inserire in rosa un’alternativa affidabile sulla corsia destra già a gennaio. Ilnerazzurro.it

