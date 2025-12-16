Ecco il presepe in vetro Inaugurata a Piegaro l’opera monumentale

A Piegaro è stato inaugurato il primo presepe monumentale in vetro in Italia, esposto all’ingresso del Museo del vetro. Un’opera unica e di grande formato, realizzata utilizzando tutte le tecniche di lavorazione del vetro, che esalta l’arte e la tradizione artigianale locale. Un’installazione che unisce arte e cultura, attirando visitatori e appassionati.

È stato inaugurato sabato all’ingresso del locale Museo del vetro, il primo presepe monumentale in vetro, unico in Italia perché realizzato con tutte le tecniche di lavorazione. Ideato dalla Società Cooperativa L’Orologio e realizzato in collaborazione con il Comune di Piegaro e il Gal Trasimeno Orvietano, il presepe è il risultato di un lungo e minuzioso lavoro artigianale realizzato da maestri vetrai che impiegano le tecniche ereditate dalla lunga tradizione vetraria locale come la vetrofusione, il mosaico, la pittura a fuoco e la Tiffany. Un impegnativo work in progress, destinato a protrarsi negli anni, quando edizione dopo edizione si andranno ad aggiungere scene secondo la tipica tradizione presepiale italiana. Lanazione.it

