Un video sui nuovi robot di ultima generazione ha conquistato Instagram, diventando virale. L'attenzione si concentra su un robot che, dopo quasi 40 anni, si conferma il più credibile nella storia degli umaniide, lasciando intatta la sua credibilità e suscitando grande interesse nel pubblico.

© Ilfattoquotidiano.it - “Ecco i nostri nuovi robot di ultima generazione”: il video diventa virale su Instagram, poi l’incredibile scoperta

Lo Zed di Pronto Raffaella può stare tranquillo. Rimane ancora lui il più credibile robot umanoide della storia dopo quasi 40 anni. Di certo non sembrano degli automi con forme umane quei due figuri in tuta apparsi in un video su Instagram che è diventato virale. Stiamo parlando dell’apparizione di due presunti robot – una donna e un uomo – dall’aspetto umano, apparsi tra gli stand della fiera tecnologica Kish Inox Tech Expo 2025 svoltasi in Iran. Alcuni espositori hanno presentato due robot umanoidi di nuova generazione che interagiscono con i visitatori dandogli spiegazioni su questioni di robotica avanzata. Ilfattoquotidiano.it

