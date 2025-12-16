Eccezione scoperta nel Parco dello Stelvio | migliaia di orme di dinosauri nella roccia

Nel Parco dello Stelvio è stata scoperta un'eccezionale serie di orme di dinosauri, testimonianza di antiche presenze nel territorio. Questa scoperta offre nuove prospettive sulla paleoecologia della regione, rivelando dettagli sul passaggio di dinosauri erbivori milioni di anni fa. Un ritrovamento di grande valore scientifico e naturalistico.

Straordinaria scoperta nel Parco dello Stelvio dove sono state ritrovare migliaia di orma che tracciano il passaggio di dinosauri erbivori nella zona. Secondo gli accertamenti sono state lasciate 210 milioni di anni fa da branchi di grandi dimensioni, formano piste lunghe centinaia di metri. Secondo le prime analisi appartengono ad antenati dei brontosauri (fonte Video Ansa). Panorama.it

