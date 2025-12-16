Eccezionale scoperta nel Parco dello Stelvio | migliaia di orme di dinosauri nella roccia

Nel Parco dello Stelvio è stata scoperta un’importante traccia di storia preistorica: migliaia di orme di dinosauri erbivori sono state rinvenute nella roccia, offrendo nuove preziose informazioni sulla presenza di queste creature nella regione e aprendo nuove prospettive sulla paleontologia locale.

© Panorama.it - Eccezionale scoperta nel Parco dello Stelvio: migliaia di orme di dinosauri nella roccia Straordinaria scoperta nel Parco dello Stelvio dove sono state ritrovare migliaia di orma che tracciano il passaggio di dinosauri erbivori nella zona. Secondo gli accertamenti sono state lasciate 210 milioni di anni fa da branchi di grandi dimensioni, formano piste lunghe centinaia di metri. Secondo le prime analisi appartengono ad antenati dei brontosauri (fonte Video Ansa). Panorama.it In Lombardia le più alte incisioni rupestri d'Europa Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Migliaia di orme di dinosauri nel Parco dello Stelvio, la straordinaria scoperta del 'Triassic Park': "Sono state lasciate 210 milioni di anni fa" - Un ritrovamento eccezionale nel territorio del Parco dello Stelvio: migliaia di orme di dinosauri, lasciate qualcosa come 210 milioni di anni fa da branchi di grandi erbivori. ildolomiti.it

La “Valle dei Dinosauri” riemerge allo Stelvio: scoperte migliaia di impronte preistoriche - Soprannominato la “Valle dei Dinosauri”, questo luogo sta rivelando qualcosa di totalmente inaspettato. siviaggia.it

Mio articolo sull'eccezionale scoperta della Kore a Vulci, che riannoda i sacri legami tra Grecia ed Etruria. Un ritrovamento di grande importanza per la #cultura italiana. Buona lettura e buona domenica! qui: facebook.com/share/p/1GfUXh… x.com

Sarà un eccezionale viaggio per immagini alla scoperta del Patrono della Diocesi di Milano - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.