Eav inaugurata una nuova stazione a Castellammare di Stabia
Questa mattina è stata inaugurata ufficialmente la nuova stazione di Castellammare Stabia Scavi, un'importante novità per il sistema di trasporto regionale. Presenti il presidente di EAV Umberto de Gregorio e il sindaco Luigi Vicinanza, l'infrastruttura rappresenta un passo strategico per il miglioramento e la valorizzazione della rete metropolitana.
EAV Linea Cumana inaugurazione della nuova stazione di Baia
