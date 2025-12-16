Eav inaugurata una nuova stazione a Castellammare di Stabia

Questa mattina è stata inaugurata ufficialmente la nuova stazione di Castellammare Stabia Scavi, un'importante novità per il sistema di trasporto regionale. Presenti il presidente di EAV Umberto de Gregorio e il sindaco Luigi Vicinanza, l'infrastruttura rappresenta un passo strategico per il miglioramento e la valorizzazione della rete metropolitana.

