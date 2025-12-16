EA FC 26 Evoluzione Velocità Di Gambe Elenco Giocatori Ed Obiettivi

L’evoluzione Velocità di Gambe in EA FC 26 permette di migliorare le prestazioni dei giocatori in Ultimate Team. Completando gli obiettivi specifici, è possibile evolvere le carte speciali e potenziare le caratteristiche dei tuoi giocatori preferiti. Di seguito l’elenco dei giocatori coinvolti e gli obiettivi da raggiungere per sbloccare questa evoluzione.

L' evoluzione Velocità Di Gambe è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell'area dedicata. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon approfittando di uno sconto del 38%. 79.90€ 49.90€ Compra Ora! I requisiti dell'evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di venerdi 26 Dicembre. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell'evoluzione Velocità Di Gambe.

