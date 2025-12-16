EA FC 26 Evoluzione Consegna Espressa Lista Giocatori Ed Obiettivi

In EA FC 26, l'Evoluzione Consegna Espressa permette di migliorare le carte speciali dei giocatori in modalità Ultimate Team. Completando gli obiettivi specifici, puoi evolvere i tuoi giocatori soddisfacendo determinati requisiti. Scopri come funziona questa funzione e quali sono i passaggi per ottenere le carte potenziate e raggiungere i tuoi obiettivi di gioco.

L' evoluzione Consegna Espressa è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell'area dedicata. requisiti dell'evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di martedi 30 Dicembre. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell'evoluzione Consegna Espressa.

