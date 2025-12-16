Emanuele Terranova torna al Sassuolo, quasi nove anni dopo il suo addio. La società neroverde ha annunciato ufficialmente il suo ritorno, ringraziando il giocatore per la disponibilità. Un nuovo tassello per il club, che si rafforza con l’esperienza e la familiarità di un volto noto.

© Calciomercato.it - È UFFICIALE il ritorno al Sassuolo: “Ringrazio la proprietà”

Torna nel club neroverde quasi nove anni dopo il suo addio Emanuele Terranova torna al Sassuolo. Lo ha reso noto lo stesso club neroverde con un comunicato ufficiale. L’ex difensore riapproda in Emilia quasi nove anni dopo il suo addio. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Come recita la nota del Sassuolo, Emanuele Terranova torna “con il ruolo di collaboratore tecnico del settore giovanile maschile”. Il classe ’87 ha vestito la maglia neroverde dal 2011 al 2017, facendo parte del gruppo che conquistò la storica promozione in Serie A e poi la qualificazione in Europa League segnando 14 reti in 91 partite. Calciomercato.it

