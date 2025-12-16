È tutto pronto per l’arrivo di The Ordinary su Amazon Premium Beauty

The Ordinary approda su Amazon Prime Beauty, portando i suoi prodotti in Germania, Italia e Francia. Questa novità consente al brand di ampliare la propria presenza e di rafforzare il rapporto con i clienti, offrendo maggiore comodità e accessibilità. Un passo importante per la crescita del marchio nel mercato europeo del beauty.

© Metropolitanmagazine.it - È tutto pronto per l’arrivo di The Ordinary su Amazon Premium Beauty Buone notizie per Germania, Italia e Francia. The Ordinary arriva su Amazon Prime Beauty, ampliando ancora di più il suo pubblico e rafforzando il rapporto con la clientela già esistente. Ad annunciarlo è lo stesso brand, che si dice entusiasta per questa nuova scelta. The Ordinary sbarca su Amazon Prime Beauty. Jesper Rasmussen, presidente globale del brand The Ordinary, ha dichiarato che “Come brand impegnato a democratizzare la bellezza, siamo entusiasti di portare i nostri prodotti nello store Amazon Premium Beauty in Europa. Questa collaborazione offre ai nostri clienti un altro modo affidabile, sicuro e conveniente per acquistare la nostra skincare. Metropolitanmagazine.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Qui alla scuola dell'infanzia di Valdagno è tutto pronto per festeggiare il Natale #scuolainfanziavaldagno #fondazionemarzotto #fondazioenmarzottovaldagno - facebook.com facebook Bars of Fury torna a Cagliari, tutto pronto per la sfida dei rapper emergenti dell’Isola x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.