E' tempo di scatenarsi a ritmo di jazz | torna Pennabilli Django Festival per tre giornate all' insegna della musica e del divertimento
Dal 27 al 29 dicembre torna a Pennabilli la 13ª edizione del Django Festival, un evento internazionale dedicato al jazz manouche e alla figura leggendaria di Django Reinhardt. Tre giornate di musica, divertimento e atmosfere coinvolgenti per celebrare la tradizione jazz in un contesto unico.
Nelle giornate di sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 dicembre torna la 13° Edizione de "Pennabilli Django Festival", la manifestazione internazionale di musica jazz manouche dedicato alla straordinaria figura del chitarrista Django Reinhardt.Django genio tzigano di etnia Sinti (manouche in. Riminitoday.it
Jazz Allegro E Divertente - Melodia Jazz Positiva Per Buonumore
Video Jazz Allegro E Divertente - Melodia Jazz Positiva Per Buonumore
