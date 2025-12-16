© Today.it - È sempre Cartabianca, stasera in tv: anticipazioni e argomenti

In un dicembre segnato da malumori e da un clima politico sempre più polarizzato, "È sempre Cartabianca" va in onda in prima serata su Rete 4 oggi, martedì 16, con una puntata che prova a tenere insieme attualità, dati e contraddizioni. Bianca Berlinguer conduce il dibattito in un momento in cui. Today.it

Bravo Sallusti. È doveroso ricordare le grandi “imprese” di Conte da Presidente del Consiglio.

