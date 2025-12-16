Le Acli di Benevento tornano a celebrare il Natale con la terza edizione di “Babbo Acli”, un evento che unisce solidarietà e divertimento. La giornata, in programma sabato 20 dicembre, prevede una tombolata solidale e un laboratorio per bambini, coinvolgendo diverse realtà associative del territorio.

© Anteprima24.it - E’ Natale alle Acli con la tombolata solidale e il laboratorio per bambini

Tempo di lettura: < 1 minuto A Natale torna “Babbo Acli” nella sede provinciale di via Flora, 31. La terza edizione, promossa dalle Acli di Benevento in collaborazione con Giovani delle Acli, Patronato Acli, Caf Acli, Acli Colf, Simposio Immigrati e Progetto Vita, è in programma sabato 20 dicembre a partire dalle ore 16. L’iniziativa si aprirà con il laboratorio per bambini “Le Emozioni del Natale”, condotto dalla dott.ssa Mariagrazia Pellino, un pomeriggio pensato per accompagnare i più piccoli alla scoperta delle emozioni natalizie attraverso giochi di movimento, attività creative, una storia speciale e momenti di condivisione. Anteprima24.it

