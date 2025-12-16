E' morto Angelo Pirrotta ex assessore comunale allo Sport e promotore dei mondiali di ciclismo in Sicilia

È scomparso Angelo Pirrotta, figura di spicco della politica e dello sport siciliano, ex assessore comunale allo Sport e promotore dei mondiali di ciclismo in Sicilia. A 90 anni, dopo una breve malattia, lascia un'importante eredità nel panorama locale. La sua morte rappresenta la perdita di un protagonista del secolo scorso, riconosciuto per il suo impegno e la sua passione.

Palermo perde un protagonista della politica e dello sport del secolo scorso. E' morto oggi, all'età di 90 anni, dopo una breve malattia, Angelo Pirrotta. Dirigente della presidenza della Regione siciliana, è stato anche tra i principali animatori sociali del Villaggio Ruffini, quando fu fondato.

