È morta la donna coinvolta nello scontro frontale tra due vetture a Vivaro

E' deceduta Carmen Benvenuti, 54 anni di Montereale Valcellina, vittima di un grave incidente stradale avvenuto a Vivaro. La donna è rimasta coinvolta in uno scontro frontale tra due vetture, che ha richiesto interventi di emergenza. L'incidente ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale.

Non ce l'ha fatta Carmen Benvenuti, 54enne di Montereale Valcellina rimasta coinvolta in un grave incidente stradale nel Pordenonese. La donna è morta all'ospedale di Udine dove era stata trasferita in condizioni critiche. Il fatto è successo lungo l'ex strada provinciale 53 tra Vivaro e San Foca. Pordenonetoday.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. GIOVANE MAMMA MUORE IN UN PAUROSO INCIDENTE A 200 KMH LASCIA UN FIGLIO DI 12 ANNI Video GIOVANE MAMMA MUORE IN UN PAUROSO INCIDENTE A 200 KMH LASCIA UN FIGLIO DI 12 ANNI Video GIOVANE MAMMA MUORE IN UN PAUROSO INCIDENTE A 200 KMH LASCIA UN FIGLIO DI 12 ANNI #Napoli- Donna incinta morta a Napoli, il Pm chiede 2 anni per il medico. Dimessa con una prognosi di lombosciatalgia e deceduta dopo 3 giorni. #Cronaca #Medico #Pm #Deceduta #Prognosi #Incinta #Lombosciatalgia #NanoTV - facebook.com facebook Scivola durante un’ #escursione e precipita per 200 metri: morta una #donna x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.