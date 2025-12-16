E’ morta a 45 anni Rachael Carpani l’attrice de Le sorelle McLeod e Ncsi | Il più grande dono che ci hai fatto è stato permetterci di conoscerti

Rachael Carpani è morta nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 dicembre a Sydney. Aveva 45 anni. A darne notizia è stata la famiglia con un comunicato, in cui si parla di una morte “inattesa ma serena” al termine di una lunga battaglia con una malattia cronica. La causa esatta del decesso non è stata resa pubblica. I funerali si svolgeranno in forma privata il prossimo 19 dicembre. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dai colleghi. Bridie Carter, sua compagna di set in Le sorelle McLeod, l’ha ricordata come “la piccola della famiglia”, mentre Matt Passmore, che aveva lavorato con lei sia in Australia sia negli Stati Uniti, ha scritto: “ Il più grande dono che ci hai fatto è stato permetterci di conoscerti”. Ilfattoquotidiano.it

