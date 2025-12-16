È morta a 45 anni Rachael Carpani attrice della serie ' Le sorelle McLeod'

È deceduta a 45 anni Rachael Carpani, nota attrice australiana celebre per il ruolo di Jodi Fountain nella serie 'Le sorelle McLeod' e per alcune apparizioni in 'NCIS: Los Angeles'. La sua carriera ha segnato il panorama televisivo, lasciando un ricordo indelebile nel pubblico e nel mondo dello spettacolo.

A 45 anni è morta Rachael Carpani, attrice australiana nota soprattutto per aver interpretato Jodi Fountain nella serie australiana ‘Le sorelle McLeod’ dal 2001 al 2009 e per alcune parti nella serie NCIS: Los Angeles. L'annuncio è stato dato dalla sorella Georgia su Instagram che ha parlato di. Today.it

