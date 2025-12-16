E in serata occupazione | Non ci fermeranno Avanti con la lotta

Nella serata di oggi, i lavoratori, principalmente pachistani e guidati dai Sudd Cobas, hanno occupato il ristorante La Scintilla. Con un messaggio di determinazione, hanno dichiarato che non si fermeranno e continueranno la lotta, pronti a chiudere l’attività se le autorità non intervengono. Un gesto di protesta per rivendicare i propri diritti.

"Se non lo chiudono le autorutà lo chiudiamo noi". I lavoratori in gran parte pachistani, guidati dao Sudd Cobas, sono entrati e si sono seduti all’interno del ristorante La Scintilla. Un atto forte per rispondere all’ennesima aggressione avvenuta domenica sera. Bandiere alzate, slogan, begala per un presidio determinato a dimostrare che la violenza non serve ad intimorire. Ad osservare la scena c’era la titolare cinese che con uno italiano stentato ha provato a giustificarsi: "C’è poco lavoro, locale vuoto, anche io domenica sono stata ferita al braccio". Salvo poi allontanarsi non prima di aver detto di voler presentare denuncia contro l’azione del sindacato. Lanazione.it

