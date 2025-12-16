È il terzo Sanremo di Fedez ma il primo da musicista La storia degli altri due e quanto punta su quello 2026
Fedez torna a Sanremo, questa volta come musicista, nel suo terzo festival. Dopo le precedenti partecipazioni, il rapper si prepara al palco con nuove aspettative, puntando a conquistare il pubblico e la critica. Secondo i bookmaker, insieme a Marco Masini, è tra i favoriti per la vittoria del Festival di Sanremo 2026, con quote interessanti che aumentano l'attesa.
Secondo i bookmaker Fedez e Marco Masini sono i favoriti alla vittoria del Festival di Sanremo 2026. Quota: 4,50. Sono valutazioni, è chiaro, basate esclusivamente sulla percezione, dato che nessuno ha ancora ascoltato, perlomeno pubblicamente e ufficialmente, le canzoni scelte da Carlo Conti, e l’annuncio dei titoli di domenica sera, forse per evitare il chiacchiericcio dello scorso anno, non è stato accompagnato da quello degli autori dei singoli brani, trasformando quindi tutto in una inutile passerella di volti. Insomma, di questi pezzi si sa solo titolo ed interprete. Nel caso del duo di favoriti Male necessario, canzone raccontata così durante la serata finale di Sarà Sanremo: «Un piccolo mantra – ha spiegato Fedez – per non dimenticare che le tempeste affrontate nella vita possono essere anche delle opportunità», «Ci siamo incontrati sotto questo aspetto – ha aggiunto Masini – Passare dal dolore è importante per riconoscere la felicità». Open.online
