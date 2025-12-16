L'inquinamento da smog ha raggiunto livelli preoccupanti nella Piana, portando alla proroga dell'ordinanza che limita il traffico. Le misure emergenziali sono state adottate per ridurre le emissioni, ma la lotta all'inquinamento richiede anche il supporto di condizioni meteorologiche favorevoli, come pioggia e vento, che possono contribuire a migliorare la qualità dell'aria.

© Lanazione.it - E’ allarme smog. Prorogata l’ordinanza che limita il traffico

Non piace a nessuno ma solo la pioggia, o il vento, possono aiutarci a abbattere i livelli di smog che in questi giorni stanno raggiungendo allarmanti picchi nella Piana. Basti vedere l’ultimo valore pubblicato dall’Arpat e relativo alla concentrazione di polveri sottili: il limite di particolato è 50, e domenica scorsa è schizzato a 72. Poco meno quello di sabato, 68, meglio venerdì anche se sempre oltre soglia con 52. Un’altra giornata da bollino nero è stata il 9 dicembre (70) ma in pratica è già un po’ che si procede con uno sforamento dietro l’altro senza pausa. Era prevedibile, dunque, che l’ordinanza restrittiva emessa dal Comune non si fermasse. Lanazione.it

