Dybala una gara da ex per tornare a brillare
Sabato sera alle 20, la Roma affronta la Juventus in una sfida speciale per Paulo Dybala, ex di lusso e protagonista di tante sfide passate con la Vecchia Signora. Un'occasione per il talento argentino di riscoprire la propria forma e di mettersi in mostra contro la sua ex squadra, in un match che promette emozioni e intensità.
Quella con la Vecchia Signora non è mai stata una gara come le altre per la formazione giallorossa; sabato sera alle 20.45 si giocherà a Torino il primo atto in questa stagione. Juventus-Roma sarà un’ occasione fondamentale per la squadra di Gasperini per mostrare il proprio carattere anche nei big match e soprattutto per andare a caccia di tre punti necessari per restare nelle zone alte della classifica, dove si è ravvicinata con la vittoria casalinga contro il Como di Fabregas. La sfida che prenderà luogo presso l’Allianz Stadium, oltre ad essere centrale per la stagione di entrambe le squadre (separate da soli 4 punti), avrà un sapore speciale per uno dei protagonisti: Paulo Dybala. Sololaroma.it
