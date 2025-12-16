Durante gli scavi in un cantiere spunta un ordigno bellico intervento degli artificieri

Durante gli scavi in un cantiere edile a Milazzo, è stato trovato un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L’intervento tempestivo degli artificieri ha permesso di mettere in sicurezza l’area, evitando potenziali rischi per la sicurezza pubblica e l’ambiente. La scoperta ha suscitato grande attenzione tra le autorità e la comunità locale.

Ritrovamento inatteso questa mattina in un cantiere edile a Milazzo. Durante gli scavi è emerso un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i cigili del fuoco e la polizia locale di Milazzo che hanno messo in sicurezza l’area circostante la. Messinatoday.it

