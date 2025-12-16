Dumfries starà fuori a lungo | l'Inter a gennaio torna sul mercato tre nomi forti per Chivu
Denzel Dumfries potrebbe essere costretto a un intervento alla caviglia, con un lungo periodo di recupero. Di conseguenza, l'Inter si prepara a tornare sul mercato a gennaio, valutando nuovi acquisti per rinforzare la rosa e compensare l'assenza del difensore olandese.
Denzel Dumfries potrebbe operarsi alla caviglia e lo stop, se così sarà, dovrà fermarsi a lungo. L'Inter ha deciso che nel mese di gennaio tornerà sul mercato. L'obiettivo principale è Palestra, ma sono due i nomi più realistici per il mercato invernale. Fanpage.it
Dumfries starà fuori a lungo: l’Inter a gennaio torna sul mercato, tre nomi forti per Chivu - Denzel Dumfries potrebbe operarsi alla caviglia e lo stop, se così sarà, dovrà fermarsi a lungo. fanpage.it
CLAMOROSO, NON SI ESCLUDE L’OPERAZIONE PER DUMFRIES ULTIM’ORA, Barzaghi (Sky Sport): “Il giocatore ha ancora dolore alla caviglia e con l’Inter si sta ragionando su come risolvere la situazione con una serie di consulti. Secondo quanto appr - facebook.com facebook
. @Inter, cresce il pessimismo per Dumfries verso il derby. Le ultime tinyurl.com/yc5th3ez x.com