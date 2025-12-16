Dumfries si è operato | i tempi di recupero e quante partite salta il difensore dell'Inter
Denzel Dumfries si è sottoposto a un intervento chirurgico a Londra a causa di un problema alla caviglia sinistra. Il difensore dell’Inter dovrà affrontare un lungo periodo di recupero, con una possibile assenza fino a tre mesi, che influenzerà la sua disponibilità per le prossime partite.
