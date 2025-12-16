Dumfries passa con Ali Barat adesso è ufficiale | l’annuncio della nuova agenzia dell’esterno dell’Inter – FOTO
Dumfries ha ufficialmente annunciato il suo trasferimento all'agenzia di rappresentanza
Inter News 24 Dumfries passa con Ali Barat, adesso è ufficiale: l’annuncio della nuova agenzia dell’esterno dell’Inter «Welcome to Epic». È stata una giornata campale per Denzel Dumfries, densa di avvenimenti sia sul fronte clinico che su quello professionale. Nelle stesse ore in cui finiva sotto i ferri a Londra per l’intervento di stabilizzazione alla caviglia, l’esterno della nazionale Oranje ha ufficializzato un’importante novità riguardante la gestione della sua carriera. Il numero 2 della Beneamata ha deciso di cambiare nuovamente procura, affidandosi all’agenzia Epic guidata da Ali Barat. Internews24.com
