Dumfries Inter: brutte notizie per i nerazzurri dopo l’operazione. L’esterno olandese dovrà saltare diverse partite cruciali, creando una criticità in vista delle sfide più importanti della stagione. L’infortunio rappresenta un problema significativo per la squadra, che dovrà trovare soluzioni alternative per affrontare al meglio il prosieguo del campionato.

© Calcionews24.com - Dumfries Inter, brutte notizie per i nerazzurri dopo l’operazione: ecco le partite che salterà l’olandese

Dumfries Inter, l’infortunio e l’operazione non sono una buona notizia per i nerazzurri. L’esterno salterà diverse partite importanti L’emergenza legata a Dumfries rischia di diventare uno dei temi centrali della stagione nerazzurra. L’infortunio dell’esterno olandese, infatti, avrà un impatto pesantissimo sul calendario dell’Inter, costretta a fare a meno di uno dei suoi titolari per un . Calcionews24.com

