Dumfries Inter adesso è ufficiale | I’olandese si è operato dopo l’infortunio alla caviglia! Il comunicato

Denzel Dumfries si è sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori dalle competizioni per settimane. L'Inter ha confermato ufficialmente l’operazione, segnando un momento importante per il calciatore e la squadra in vista delle prossime sfide.

Lo scenario temuto dai tifosi dell'Inter si è concretizzato: Denzel Dumfries, fermo da settimane per problemi fisici, si è sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra. L'operazione, concordata con lo staff medico nerazzurro, è stata .

