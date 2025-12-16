Dumfries fuori 2 mesi l’Inter torna sul mercato a gennaio | 4 nomi in lista
Denzel Dumfries sarà fuori per circa due mesi a causa di un intervento chirurgico alla caviglia, mettendo in difficoltà l'Inter. La società nerazzurra si prepara a tornare sul mercato a gennaio, valutando quattro possibili rinforzi per colmare la lacuna lasciata dall'esterno olandese.
Brutte notizie in casa Inter. Denzel Dumfries si è sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia e i tempi di recupero restano avvolti dall’incertezza. Le prime sensazioni, però, non lasciano spazio all’ottimismo: Cristian Chivu dovrà fare a meno dell’esterno olandese per un periodo stimato tra i due e i tre mesi, un’assenza pesante che costringe il club nerazzurro a riflettere seriamente su un intervento nel mercato di gennaio. La dirigenza di viale della Liberazione si è già messa al lavoro, annotando sul proprio taccuino diversi profili in grado di colmare il vuoto sulla corsia destra, almeno nel breve-medio periodo. Ilnerazzurro.it
