Dumfries dopo l’intervento ha scelto il nuovo agente | l’annuncio di Romano

Dumfries, recentemente sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia, ha deciso di affidarsi a un nuovo agente. La notizia è stata annunciata da Fabrizio Romano, aggiungendo un elemento importante alla sua carriera e al suo futuro nel calcio.

Importante novità sul fronte gestionale per l'esterno destro dell'Inter, l'olandese Denzel Dumfries. Secondo quanto annunciato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso il suo profilo X ufficiale, il giocatore ha ufficialmente cambiato procuratore, affidando la sua gestione ad Ali Barat con effetto immediato. Il terzino dei nerazzurri, un elemento chiave nello schieramento tattico della squadra, ha quindi deciso di cambiare il suo management in un periodo particolarmente delicato, caratterizzato dalle voci di mercato che lo vedono spesso al centro dell'attenzione internazionale, e non ultimo, dal recente problema fisico che lo ha costretto ai box. GdS - Dumfries ha riportato l'infortunio nel corso della gara contro la Lazio del 9 novembre, quando Zaccagni, dopo uno scontro con Sucic, è finito sull'articolazione del nerazzurro. Il calciatore continua ad avvertire dolore e l'operazione chirurgica è ormai una necessità. C'è grande incertezza sulle condizioni fisiche di Denzel Dumfries: l'esterno è fuori per un problema alla caviglia e non scende in campo da Inter-Lazio dello scorso 9 novembre. Dopo aver saltato anche i due impegni con la nazionale, l'olandese ha cercato di recuperare.

