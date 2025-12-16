Droga nelle ruote di scorta del TIR | blitz della Finanza a San Vittore autista arrestato dopo la fuga

Durante un'operazione lungo l'autostrada A1 a San Vittore del Lazio, la Guardia di Finanza ha intercettato un TIR con droga nascosta nelle ruote di scorta. L'intervento ha portato all'arresto dell'autista dopo una fuga, contribuendo a un importante sequestro di sostanze stupefacenti e rafforzando la lotta al traffico illecito.

© Frosinonetoday.it - Droga nelle ruote di scorta del TIR: blitz della Finanza a San Vittore, autista arrestato dopo la fuga Importante operazione antidroga della Guardia di Finanza lungo l'autostrada A1, nel territorio di San Vittore del Lazio (Frosinone), dove è stato effettuato un maxi sequestro di sostanze stupefacenti. Nel primo pomeriggio di ieri i militari del Gruppo di Cassino hanno fermato un TIR in transito.