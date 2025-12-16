Droga in camera da letto arrestata coppia

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, i carabinieri di Falconara hanno arrestato una coppia di Ancona, di 27 e 34 anni, per il possesso di droga destinata allo spaccio. L'intervento è avvenuto all’interno della loro abitazione, dove sono state sequestrate sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce in un'attività di contrasto al traffico di droga nella zona.

Immagine generica

ANCONA – I carabinieri della Tenenza di Falconara hanno arrestato ieri pomeriggio una donna di 27 anni e il suo compagno, di 34 anni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. La coppia è stata fermata a bordo di un'automobile perché procedeva a zig zag lungo la statale. Anconatoday.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Droga in camera da letto arrestato 22enne

Video Droga in camera da letto arrestato 22enne

droga camera letto arrestataDroga nascosta in camera da letto, coppia arrestata - FALCONARA MARITTIMA I carabinieri di Falconara Marittima hanno arrestato ieri pomeriggio una donna di 27 anni e il suo compagno, di 34 anni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spacc ... veratv.it

Napoli, lo spaccio di droga nelle mani di incensurati: arrestate due persone - Un fenomeno che trova riscontro negli arresti dei carabinieri. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.