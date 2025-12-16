Droga in camera da letto arrestata coppia

Nella giornata di ieri, i carabinieri di Falconara hanno arrestato una coppia di Ancona, di 27 e 34 anni, per il possesso di droga destinata allo spaccio. L'intervento è avvenuto all’interno della loro abitazione, dove sono state sequestrate sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce in un'attività di contrasto al traffico di droga nella zona.

ANCONA – I carabinieri della Tenenza di Falconara hanno arrestato ieri pomeriggio una donna di 27 anni e il suo compagno, di 34 anni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. La coppia è stata fermata a bordo di un'automobile perché procedeva a zig zag lungo la statale. Anconatoday.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Droga in camera da letto arrestato 22enne Droga nascosta in camera da letto, coppia arrestata - FALCONARA MARITTIMA I carabinieri di Falconara Marittima hanno arrestato ieri pomeriggio una donna di 27 anni e il suo compagno, di 34 anni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spacc ... veratv.it

Napoli, lo spaccio di droga nelle mani di incensurati: arrestate due persone - Un fenomeno che trova riscontro negli arresti dei carabinieri. msn.com

Sassari, litiga con la madre e arriva la polizia: in camera aveva due chili di droga, arrestato un giovane L’operazione condotta dagli agenti della sezione volanti - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.