Dramma in Campania 20enne | trovato senza vita dalla mamma

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia ha colpito Taurasi, in provincia di Avellino, dove la madre ha trovato il corpo senza vita del suo figlio, Michele De Feo, 20 anni. La scomparsa improvvisa ha sconvolto la comunità locale, lasciando sgomento e dolore. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa drammatica perdita.

dramma in campania 20enne trovato senza vita dalla mamma

© Imolaoggi.it - Dramma in Campania, 20enne: trovato senza vita dalla mamma

Tragedia a Taurasi, in provincia di Avellino, per la scomparsa di Michele De Feo, un ragazzo morto a soli 20 anni. Imolaoggi.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

VIDEO-CHOC CARABINIERE AGGREDITO A ROMA

Video VIDEO-CHOC CARABINIERE AGGREDITO A ROMA

dramma campania 20enne trovatoDramma in Campania, Michele è morto a 20 anni: trovato senza vita dalla mamma - Tragedia a Taurasi, in provincia di Avellino, dove Michele De Feo, un ragazzo di 20 anni è stato trovato morto dalla mamma. msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.