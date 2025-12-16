Dramma in Campania 20enne | trovato senza vita dalla mamma

Una tragedia ha colpito Taurasi, in provincia di Avellino, dove la madre ha trovato il corpo senza vita del suo figlio, Michele De Feo, 20 anni. La scomparsa improvvisa ha sconvolto la comunità locale, lasciando sgomento e dolore. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa drammatica perdita.

Tragedia a Taurasi, in provincia di Avellino, per la scomparsa di Michele De Feo, un ragazzo morto a soli 20 anni.

